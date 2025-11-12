DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
331,80 EUR -1,00 EUR -0,30 %
STU
385,02 USD +0,05 USD +0,01 %
BTT
Marktkap. 59,91 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

08:36 Uhr
Ferrari Overweight
Ferrari N.V.
331,80 EUR -1,00 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 457 US-Dollar belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei Ferrari vertraut Asumendi auf die Fähigkeit des Managements, die langfristigen Pläne umzusetzen - die Nachfrage übersteige das Angebot derzeit deutlich. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
331,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
331,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:36 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
MotleyFool Ferrari Stock Looks Expensive -- or Does It?
Zacks Ferrari Q3 Strength Driven by Red-Hot Purosangue Demand
Benzinga Ferrari CEO Confirms Electric Car Plans, Raises Full-Year Outlook
Zacks Ferrari (RACE) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
