AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt
Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet
Ferrari Aktie

373,30 EUR +9,10 EUR +2,50 %
STU
431,66 USD +9,33 USD +2,21 %
BTT
Marktkap. 63,48 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

08:01 Uhr
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
373,30 EUR 9,10 EUR 2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Ferrari bei einem Kursziel von 394 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Sportwagenbauer habe ein robustes Geschäftsmodell und dürfte von anstehenden neuen Modellen profitieren, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag und der Quartalszahlen-Vorlage. Er glaubt, dass die Italiener ihre Ziele für 2030 schon vorzeitig erreichen könnten. Der Trend zur Elektromobilität könnte im kommenden Jahr für einige Margenvolatilität sorgen, doch Ferrari sei hier auf dem richtigen Weg. Einige Erwartungen am Markt könnten sich allerdings als zu hoch erweisen. Asumendi erinnerte daran, dass JPMorgan auch die in New York gelisteten Anteilsscheine von Ferrari beobachtet und das Kursziel für diese zuletzt gesenkt hatte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
394,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
365,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,77%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
373,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

