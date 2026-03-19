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Marktkap. 52,05 Mrd. EUR

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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

08:01 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
39,22 EUR 1,61 EUR 4,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,50 €		 Abst. Kursziel*:
24,68%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
39,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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