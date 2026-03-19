Infineon Aktie
Marktkap. 52,05 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,50 €
|Abst. Kursziel*:
24,68%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
39,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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