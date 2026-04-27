Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed, wie er am Montagnachmittag schrieb. Die Schweizer hob er auf "Overweight" und stufte Gerresheimer auf "Underweight" ab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
15,04 €		 Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
15,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:16 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen

