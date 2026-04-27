LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed, wie er am Montagnachmittag schrieb. Die Schweizer hob er auf "Overweight" und stufte Gerresheimer auf "Underweight" ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
15,04 €
|Abst. Kursziel*:
6,38%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
15,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:16
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
