Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
W&W-Aktie im Tief: Trübe Gewinnprognose verschreckt Anleger W&W-Aktie im Tief: Trübe Gewinnprognose verschreckt Anleger
Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs
SCHOTT Pharma Aktie

Marktkap. 2,03 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

11:06 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Schott dürfte schwache Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für höhere Jahresziele sieht er keinen Spielraum./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,20 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

11:06 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Freitagmittag ausgebremst
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Vormittag tiefer
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagnachmittag höher
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die SCHOTT Pharma-Aktie ein
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mit Abgaben
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX
TraderFox Schott Pharma - Pharmaverpackungshersteller überrascht dank Nachfragebelebung mit starkem Jahresauftakt!
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
