DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD! SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Betrieb am Flughafen BER soll wieder anlaufen

06.02.26 12:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER soll der Flugbetrieb am Freitag wieder anlaufen. Das teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Wann genau die ersten Maschinen landen und starten dürften, ließ sie offen. Die Enteisung dauere entsprechend den aktuellen Witterungsbedingungen bis zu einer Stunde und damit mehr als doppelt so lange wie üblich, hieß es. Es kommt weiterhin zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Wegen Blitzeises und Eisregens waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen möglich./wpi/DP/jha