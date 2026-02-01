Aktien New York Ausblick: Erholt - KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien dürften die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 49.115 Punkte und damit 0,4 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für den NASDAQ 100 zeichnete sich eine 0,5 Prozent höhere Eröffnung bei 24.680 Punkten ab.

Wer­bung Wer­bung

In den vergangenen Tagen hatten vor allem Technologieaktien einen schweren Stand, was die Indizes belastete. Unternehmen aus klassischen Branchen zogen Investoren hingegen an. So waren etwa Papiere wie Coca-Cola, McDonalds oder Travelers gefragt.

Auf Technologieaktien blicken Investoren vorsichtiger. Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen sie nun stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. So hatten Sorgen über mögliche KI-Konkurrenz Software-Papiere stark belastet.

Zudem sorgen sich Anleger vermehrt wegen der immer weiter anschwellenden Investitionen großer Konzerne in KI-Fähigkeiten. Die tags zuvor kräftig durchgeschüttelten Papiere der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) (Alphabet C (ex Google)) fielen am Freitag im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent, während sich die Anteilsscheine des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) kaum bewegten. Beide Unternehmen wollen sehr viel Geld in KI investieren.

Wer­bung Wer­bung

Amazon (Amazon) übertrifft bei den geplanten Investitionen sogar seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen und will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (etwa 170 Mrd Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Laut Amazon-Chef Andy Jassy soll der Großteil des Geldes in den Ausbau von KI-Infrastruktur gehen. Er rechnet auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Den Investoren geht das offensichtlich nicht zügig genug. Allerdings hatte der Tech-Riese bereits in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Gewinne geopfert, um Geld in den Geschäftsausbau zustecken, was ihm dann langfristig zugutekam. Der Amazon-Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um gut acht Prozent auf 204 Dollar.

Für die Papiere des US-Telemedizin-Anbieters Hims & Hers Health (HIMS) ging es vorbörslich um acht Prozent nach unten, nachdem FDA-Kommissar Marty Makary erklärt hatte, die US-Arzneimittelbehörde werde rasch gegen Unternehmen vorgehen, die illegale Nachahmerprodukte massenhaft vermarkten und behaupteten, diese seien mit von der FDA zugelassenen Produkten vergleichbar.

So hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Vortag berichtet, Hims and Hers wolle eine deutlich günstiger Nachahmer-Version der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk auf den Markt bringen. Das hatte neben den Papieren des dänischen Pharmakonzerns auch die Aktien des US-Pharmariesen Eli Lilly, der ebenfalls Abnehmmedikamente anbietet, belastet. Für den Kurs von Eli Lilly standen die Zeichen vorbörslich auf Erholung.

Wer­bung Wer­bung

Die Social-Media-Plattform Reddit überzeugte zum Wochenschluss mit Geschäftszahlen für das Schlussquartal. Auch der Ausblick kam am Markt gut an. Die Anteilsscheine legten vorbörslich um 8,4 Prozent zu.

Im Fokus stehen weiterhin Kryptounternehmen angesichts des laufenden Stabilisierungsversuchs des Bitcoin. Die Digitalwährung war am Morgen unter die Marke von 60.000 Dollar gerutscht auf ein Tief seit Herbst 2024. Zuletzt erholte sie sich dann aber auf gut 66.000 Dollar./mis/jha/