DAX24.610 +0,5%Est505.962 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +4,2%Nas22.541 -1,6%Bitcoin57.110 +7,0%Euro1,1811 +0,2%Öl67,20 -0,2%Gold4.922 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus
Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google! Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Moskau wirft Ukraine Beteiligung an Attentat auf General vor

06.02.26 14:24 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau wirft der Ukraine eine Beteiligung am Attentat auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, vor. "Dieser Terrorakt hat erneut die Ausrichtung des Selenskyj-Regimes auf ständige Provokationen bestätigt, die wiederum darauf zielen, den Verhandlungsprozess zu untergraben", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die russische Führung werde darüber entscheiden, wie sich der Anschlag auf den Verhandlungsprozess auswirke.

Wer­bung

Alexejew, wurde nach Behördenangaben in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen. Der Täter ist demnach weiter auf der Flucht.

Der Anschlag kommt einen Tag nach einer neuen Gesprächsrunde über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Abi Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort leitete Alexejews unmittelbarer Vorgesetzter, Igor Kostjukow, für die russische Seite die Verhandlungen.

Es ist nicht der erste Anschlag auf einen hochrangigen Militär in Russland. Russland verurteilt dies stets als Terrorismus - wie auch den von Kiew allerdings dementierten versuchten Anschlag auf eine Residenz von Kremlchef Wladimir Putin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zuletzt seinerseits nach den verheerenden russischen Angriffen auf die Energieversorgung des Landes, durch das Millionen Menschen von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten sind, von Terrorismus gesprochen./ksr/DP/stw