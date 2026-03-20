NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,70 auf 8,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Ergebnisse des vierten Quartals an. Das gekürzte Kursziel begründete er jedoch mit einer Erhöhung des risikofreien Zinssatzes bei der Kalkulation der durchschnittlichen Kapitalkosten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,35 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,64 €
|Abst. Kursziel*:
129,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
138,30%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
