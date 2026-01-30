Experten sehen bei Alphabet A (ex Google)-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
10 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 360,85 USD. Dies kommt einem Anstieg von 22,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 338,00 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|375,00 USD
|10,95
|26.01.2026
|UBS AG
|345,00 USD
|2,07
|20.01.2026
Redaktion finanzen.net
