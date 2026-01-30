DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.812 -7,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Experten sehen bei Alphabet A (ex Google)-Aktie Potenzial

31.01.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
285,20 EUR 4,85 EUR 1,73%
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 360,85 USD. Dies kommt einem Anstieg von 22,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 338,00 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets375,00 USD10,9526.01.2026
UBS AG345,00 USD2,0720.01.2026

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
12.12.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

