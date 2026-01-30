Experten sehen bei Alphabet A (ex Google)-Aktie Potenzial

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 360,85 USD. Dies kommt einem Anstieg von 22,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 338,00 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 375,00 USD 10,95 26.01.2026 UBS AG 345,00 USD 2,07 20.01.2026

Redaktion finanzen.net