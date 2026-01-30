NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus

NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite verlor am Dienstagabend an Boden.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,43 Prozent tiefer bei 23.255,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.667,44 Zählern und damit 0,319 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23.592,11 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23.691,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.027,21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 23.235,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.834,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.391,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,084 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.916,83 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Woodward (+ 13,42 Prozent auf 371,17 USD), Geospace Technologies (+ 9,87 Prozent auf 18,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,55 Prozent auf 5,98 USD), Hooker Furniture (+ 7,38 Prozent auf 14,55 USD) und FreightCar America (+ 7,04 Prozent auf 12,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-31,33 Prozent auf 0,39 USD), Expedia (-15,26 Prozent auf 234,46 USD), Rambus (-13,42 Prozent auf 98,45 USD), Intuit (-10,89 Prozent auf 434,09 USD) und SS&C Technologies (-10,61 Prozent auf 73,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51.764.122 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,931 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net