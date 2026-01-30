DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.432 -3,5%Euro1,1827 +0,3%Öl68,00 +2,6%Gold4.938 +6,0%
NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus

03.02.26 22:32 Uhr
Der NASDAQ Composite verlor am Dienstagabend an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comtech Telecommunications Corp.
4,66 EUR 0,16 EUR 3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
236,30 EUR 20,30 EUR 9,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FreightCar America Inc.
9,80 EUR 0,50 EUR 5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
18,04 USD 1,62 USD 9,87%
Charts|News|Analysen
Gladstone Commercial Corp.
9,74 EUR 0,08 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hooker Furniture Corp.
14,55 USD 1,00 USD 7,38%
Charts|News|Analysen
Intuit Inc.
361,55 EUR -58,05 EUR -13,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,96 EUR -5,82 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rambus Inc.
81,74 EUR -23,26 EUR -22,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,28 EUR -0,16 EUR -36,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SS&C Technologies Holdings Inc
69,50 EUR 1,50 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
112,00 EUR -6,60 EUR -5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Woodward Inc.
312,00 EUR 36,00 EUR 13,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.255,2 PKT -336,9 PKT -1,43%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,43 Prozent tiefer bei 23.255,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.667,44 Zählern und damit 0,319 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23.592,11 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23.691,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.027,21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 23.235,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.834,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.391,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,084 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.916,83 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Woodward (+ 13,42 Prozent auf 371,17 USD), Geospace Technologies (+ 9,87 Prozent auf 18,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,55 Prozent auf 5,98 USD), Hooker Furniture (+ 7,38 Prozent auf 14,55 USD) und FreightCar America (+ 7,04 Prozent auf 12,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-31,33 Prozent auf 0,39 USD), Expedia (-15,26 Prozent auf 234,46 USD), Rambus (-13,42 Prozent auf 98,45 USD), Intuit (-10,89 Prozent auf 434,09 USD) und SS&C Technologies (-10,61 Prozent auf 73,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51.764.122 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,931 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
