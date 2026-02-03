DAX 24.754 -0,1%ESt50 6.003 +0,1%MSCI World 4.525 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.500 +0,8%Euro 1,1809 -0,1%Öl 67,65 -0,3%Gold 5.054 +2,2%
Top News
AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben! AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben!
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 30,59 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000DTR0CK8

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

08:01 Uhr
Daimler Truck Overweight
Daimler Truck
44,37 EUR 0,84 EUR 1,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,47 €		 Abst. Kursziel*:
8,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

