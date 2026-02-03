Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,59 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,47 €
|Abst. Kursziel*:
8,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|08:01
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
