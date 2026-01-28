DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Daimler Truck Aktie

41,54 EUR +0,06 EUR +0,14 %
STU
Marktkap. 29,95 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

13:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,54 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei den am 12. März anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften die Ziele für 2026 im Fokus stehen, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf dem Margendruck in Nordamerika durch die US-Zollpolitik liegen. Aspinall sieht seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 und 2026 unter den Konsensschätzungen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,59 €		 Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

13:21 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
21.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
20.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
