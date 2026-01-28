Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

13:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei den am 12. März anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften die Ziele für 2026 im Fokus stehen, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf dem Margendruck in Nordamerika durch die US-Zollpolitik liegen. Aspinall sieht seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 und 2026 unter den Konsensschätzungen./rob/gl/ck

