Daimler Truck Aktie
Marktkap. 29,95 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei den am 12. März anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften die Ziele für 2026 im Fokus stehen, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf dem Margendruck in Nordamerika durch die US-Zollpolitik liegen. Aspinall sieht seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 und 2026 unter den Konsensschätzungen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,59 €
|Abst. Kursziel*:
20,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|13:21
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
