ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral'

19.12.25 15:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
241,15 EUR -3,30 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

