FedEx Aktie
Marktkap. 62,27 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 294 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe kürzlich den lange erwarteten Bericht über die Geschäftsentwicklung des abzuspaltenden Frachtgeschäfts vorgelegt, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen Margen sähen nicht so schlecht aus wie befürchtet./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Neutral
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 294,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 308,18
|Abst. Kursziel*:
-4,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 308,40
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 318,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|08:06
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08:06
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.