NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 294 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe kürzlich den lange erwarteten Bericht über die Geschäftsentwicklung des abzuspaltenden Frachtgeschäfts vorgelegt, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen Margen sähen nicht so schlecht aus wie befürchtet./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 294,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 308,18		 Abst. Kursziel*:
-4,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 308,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

08:06 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.12.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Verlusten
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FedEx-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net FedEx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New York Times The Man Delivering FedEx Into the Age of Drones, Robots and A.I.
Post&Parcel FedEx expands pickup and drop-off network in Poland
MotleyFool UPS vs. FedEx: The Better Long-Term Play?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around FedEx Corp?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Kraft Heinz, Delta Air Lines, FedEx, United Natural Foods and LATAM Airlines
Benzinga FedEx Domestic Package Services Are Driving Growth, Bullish Analyst Says
Benzinga These Analysts Increase Their Forecasts On FedEx After Stronger-Than-Expected Q2 Results
Zacks FedEx Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, FY26 EPS View Up
