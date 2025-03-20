GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von
Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Fair Value REIT-AG hereby announces that the following financial reports shall
be disclosed:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+------------------------+
| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+------------------------+
| Internet | https://www.fvreit.de/ |
+-------------+------------------------+
Â°
