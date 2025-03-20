DAX24.312 +1,6%ESt505.337 +1,4%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.377 +0,2%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

07.08.25 09:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fair Value REIT-AG
3,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Fair Value REIT-AG hereby announces that the following financial reports shall

be disclosed:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+------------------------+

| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+------------------------+

| Internet | https://www.fvreit.de/ |

+-------------+------------------------+

Â°

Analysen zu Fair Value REIT-AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.08.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
23.05.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
19.04.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
mehr Analysen