GNW-News: Fair Value REIT-AG eröffnet neuen Food Court in der Galerie Rostocker Hof
^Fair Value REIT-AG eröffnet neuen Food Court in der Galerie Rostocker Hof
Langen, 28. August 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/
DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), eröffnet den neuen Food Court in ihrem
Einkaufscenter Galerie Rostocker Hof in zentraler Innenstadtlage von Rostock.
Der Foodcourt des Centers wurde vollständig neu konzeptioniert und präsentiert
sich seit Juli 2025 in modernem Design und mit einem vielfältigen kulinarischen
Angebot. Im Zuge der Neuausrichtung konnten attraktive neue Mieter mit
etablierten gastronomischen Konzepten gewonnen werden.
Mit Ruff's Burger und Ciao Bella ziehen zwei beliebte Marken ein, die
deutschlandweit für Qualität und Genuss stehen. Ergänzt wird das Angebot durch
einen neuen asiatischen und einen türkischen Imbiss, die auf einer großzügigen
Gesamtfläche das vielfältige Angebot mit ihren Spezialitäten ergänzen.
Die gelungene Neuausrichtung des Foodcourts trägt maßgeblich zur weiteren
Steigerung der Aufenthaltsqualität und Gesamtattraktivität des Centers bei.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
T +49 (0) 6103 372 49 44
E ir@demire.ag
