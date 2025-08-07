DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,46 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
GNW-News: Fair Value REIT-AG eröffnet neuen Food Court in der Galerie Rostocker Hof

28.08.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fair Value REIT-AG
3,70 EUR -0,12 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen

^Fair Value REIT-AG eröffnet neuen Food Court in der Galerie Rostocker Hof

Langen, 28. August 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/

DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real

Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), eröffnet den neuen Food Court in ihrem

Einkaufscenter Galerie Rostocker Hof in zentraler Innenstadtlage von Rostock.

Der Foodcourt des Centers wurde vollständig neu konzeptioniert und präsentiert

sich seit Juli 2025 in modernem Design und mit einem vielfältigen kulinarischen

Angebot. Im Zuge der Neuausrichtung konnten attraktive neue Mieter mit

etablierten gastronomischen Konzepten gewonnen werden.

Mit Ruff's Burger und Ciao Bella ziehen zwei beliebte Marken ein, die

deutschlandweit für Qualität und Genuss stehen. Ergänzt wird das Angebot durch

einen neuen asiatischen und einen türkischen Imbiss, die auf einer großzügigen

Gesamtfläche das vielfältige Angebot mit ihren Spezialitäten ergänzen.

Die gelungene Neuausrichtung des Foodcourts trägt maßgeblich zur weiteren

Steigerung der Aufenthaltsqualität und Gesamtattraktivität des Centers bei.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

Analysen zu Fair Value REIT-AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.08.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
23.05.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
19.04.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.11.2016Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
