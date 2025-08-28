DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.640 +0,1%
GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

09.09.25 07:34 Uhr
^Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

Langen, 9. September 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN

A0MW97/DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), verlängerte die Mietverträge mit den

Hauptmietern Toom und Deichmann in ihrem Fachmarktcenter in Zittau.

Toom Baumarkt, einer Rewe-Tochter, schloss eine Verlängerung über zehn Jahre ab.

Mit Europas größtem Schuhhändler Deichmann wurde ein Vertrag über sieben Jahre

vereinbart. Das voll vermietete Fachmarktcenter in Zittau verfügt insgesamt über

ca. 17.500 m² Mietfläche.

Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit beiden Mietern

Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

Nachrichten zu Fair Value REIT-AG

Analysen zu Fair Value REIT-AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.08.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
23.05.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
19.04.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.11.2016Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2015Fair Value REIT-AG HaltenSMC Research
11.03.2015Fair Value REIT-AG HaltenSMC Research
