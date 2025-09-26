DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.267 +0,6%Euro1,1702 ±-0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Klöckner & Co-Aktie: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft Klöckner & Co-Aktie: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

AfD-Bewerber in allen OB-Stichwahlen in NRW deutlich hinten

28.09.25 18:52 Uhr

GELSENKIRCHEN/DUISBURG/HAGEN (dpa-AFX) - Die Kandidaten der AfD liegen nach Auszählung zahlreicher Stimmen bei allen drei Oberbürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen deutlich hinten.

Wer­bung

Auf das beste Ergebnis steuert AfD-Kandidat Norbert Emmerich in Gelsenkirchen zu: Nach Auszählung von 162 der 209 Stimmbezirke lag er bei 36,0 Prozent der Stimmen, die Sozialpolitikerin Andrea Henze von der SPD lag bei 64,0 Prozent.

In Duisburg sieht alles nach einem klaren Wahlsieg von Amtsinhaber Sören Link (SPD) aus: Nach Auszählung von 353 der 448 Stimmbezirke lag Link bei 77,3 Prozent. AfD-Kandidat Carsten Groß kam auf 22,7 Prozent.

In Hagen kam CDU-Politiker Dennis Rehbein nach Auszählung von 105 der 183 Stimmbezirke auf 66,5 Prozent. Sein Kontrahent Michael Eiche von der AfD kam auf 33,5 Prozent der Stimmen./mhe/DP/he