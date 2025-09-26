DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.173 +0,5%Euro1,1708 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Shutdown-Streit: US-Präsident Trump und Demokraten nehmen Verhandlungen wieder auf Shutdown-Streit: US-Präsident Trump und Demokraten nehmen Verhandlungen wieder auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Spahn zu NRW-Stichwahlen: 'Ein toller Abend'

28.09.25 20:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich sehr zufrieden mit dem Ausgang der Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Den CDU-Sieg in Dortmund bezeichnete er in der "Rheinischen Post" als historisch. "Essen und Düsseldorf haben wir mit starken Ergebnissen gehalten. Damit werden nun drei der fünf größten Städte NRWs von CDU-OBs regiert", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. "Letztmalig haben wir 1999 so abgeräumt. Ein toller Abend", sagte Spahn./kli/DP/he