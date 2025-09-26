Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Lukrative POL-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 27.09.2024 zu einem Wert von 0,4339 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 230,48 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.09.2025 auf 0,2231 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,58 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net