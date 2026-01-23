Geduldsprobe am Kryptomarkt: Warum selbst Top-Experten jetzt zu einer simplen Strategie raten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war schon einmal deutlich einfacher, am Kryptomarkt Geld zu verdienen. Seit Monaten bewegen sich die Kurse überwiegend seitwärts oder tendieren abwärts, neue Allzeithochs sind in weiter Ferne. Auch am Wochenende setzte sich die Schwäche fort: Bitcoin fiel zeitweise auf rund 86.000 US-Dollar, viele Altcoins verzeichneten noch deutlich stärkere Verluste.

In dieser Phase wächst bei vielen Anlegern die Unsicherheit. Trader und Investoren suchen nach Strategien, um trotz des schwierigen Marktumfelds hohe Renditen zu erzielen. Ein Branchenexperte, dessen Wort in der Szene großes Gewicht hat, findet dazu nun ungewöhnlich klare Worte.

„Buy and Hold ist immer noch die beste Strategie“

Kaum ein Markt bringt so viele selbsternannte Experten hervor wie der Kryptosektor. Viele stützen ihre Prognosen ausschließlich auf vergangene Charts und versuchen, daraus zukünftige Kursbewegungen abzuleiten. Wenn jedoch Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, spricht, hören viele genauer hin. Schließlich ist er der Gründer von Binance, der größten Kryptobörse der Welt.

In einem aktuellen Beitrag erklärt CZ, dass er im Laufe seiner Karriere unzählige Strategien von Krypto-Investoren gesehen habe. Trotz aller neuen Modelle, Indikatoren und Trading-Ansätze sei er heute mehr denn je überzeugt, dass eine einfache Herangehensweise langfristig am effektivsten ist: Buy and hold.

I've seen many different trading strategies over the years, very few can beat the simple "buy and hold", which is what I do.



Not financial advice. — CZ BNB (@cz_binance) January 25, 2026

Damit meint er, dass Anleger nicht versuchen sollten, jede Marktphase perfekt zu timen oder ständig zwischen Kauf und Verkauf zu wechseln. Weder das exakte Top noch das perfekte Tief lasse sich zuverlässig vorhersagen. Wer dagegen qualitativ starke Kryptowährungen kaufe und über Jahre halte, habe historisch betrachtet stets die besten Ergebnisse erzielt – zumindest bis heute.

Kurzfristige Prognosen sind Illusion

Mit dieser Einschätzung steht CZ nicht allein. Auch Michael Saylor, Milliardär und einer der größten bekannten Bitcoin-Halter der Welt, betont seit Jahren, dass kurzfristige Kursprognosen kaum Mehrwert liefern.

Zwar lassen sich langfristige Trends oft erkennen, etwa ob ein Markt in den kommenden fünf oder zehn Jahren strukturelles Wachstumspotenzial besitzt. Doch die Kursentwicklung der nächsten Woche, des nächsten Tages oder der nächsten Stunde bleibt selbst für Profis unvorhersehbar.

Viele Experten sind sich deshalb einig: Kurzfristiges Trading ist für die meisten Privatanleger weniger eine Strategie als ein Glücksspiel, langfristiges Investieren hingegen ein statistischer Vorteil.

Der Kryptomarkt als Geduldsprobe

Der Kryptomarkt wurde vor allem durch extreme Hype-Phasen bekannt, in denen mit relativ geringem Kapital außergewöhnliche Renditen möglich waren. Dieses Bild hat sich tief eingeprägt. Noch immer steigen viele Anleger mit der Erwartung ein, den nächsten Zyklus perfekt zu timen oder in kurzer Zeit hohe Gewinne zu erzielen.

Die historischen Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Sie zeigen, dass es sich langfristig deutlich häufiger lohnt, investiert zu bleiben oder regelmäßig zu investieren, statt auf den perfekten Einstiegszeitpunkt zu warten.

Die alte Börsenweisheit „Time in the market beats timing the market“ bringt es auf den Punkt. Wer auch in Korrekturphasen investiert bleibt oder Sparpläne weiterlaufen lässt, senkt seinen durchschnittlichen Einstiegspreis und baut kontinuierlich Positionen auf. Dadurch reichen später oft geringere prozentuale Kursanstiege aus, um wieder in die Gewinnzone zu kommen, während der absolute Gewinn durch die größere Coin-Anzahl höher ausfällt.

Natürlich gibt es an den Finanzmärkten keine Garantien. Doch die langfristigen Daten zeigen, dass große Aktienindizes, Edelmetalle wie Gold und Silber und bislang auch Bitcoin immer wieder neue Höchststände erreicht haben. Viele Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen könnte. Davon könnten auch Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) stark profitieren.

Bitcoin Hyper als langfristige Wette auf das Bitcoin-Ökosystem

Bitcoin Hyper ist eine neue Layer-2-Blockchain, die darauf ausgelegt ist, die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Netzwerke zu kombinieren. Durch den Einsatz einer Solana-basierten Virtual Machine sollen Smart Contracts, schnelle Transaktionen und vollwertige DeFi-Anwendungen erstmals direkt im Bitcoin-Umfeld möglich werden.

Der $HYPER-Token spielt dabei eine zentrale Rolle. Er wird für Transaktionsgebühren, Staking, Governance und Liquiditätspools benötigt und ist damit direkt an die Nutzung des Netzwerks gekoppelt. Für viele Investoren liegt genau hier das langfristige Potenzial: Sollte sich Bitcoin weiter als globales Basis-Asset etablieren, könnten skalierbare Zusatzschichten wie Bitcoin Hyper zu den größten Profiteuren gehören.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Damit passt Bitcoin Hyper genau in das Bild eines Marktes, in dem Geduld, Infrastruktur und reale Nutzung immer wichtiger werden als kurzfristige Spekulation. Aktuell ist der $HYPER-Token noch im Vorverkauf erhältlich, weshalb Analysten hier von einer einmaligen Gelegenheit sprechen. Schon jetzt ist die Nachfrage extrem hoch, sodass inzwischen über 31 Millionen Dollar investiert wurden. Daher wird vermutet, dass es nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte, da es sich schon jetzt um einen der erfolgreichsten ICOs der letzten Jahre handelt.

