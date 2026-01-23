Krypto News Vorschau: Wichtige Woche für Bitcoin und Co.

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Der Kryptomarkt steht nach wie vor unter Druck. Die Kurse sind am Wochenende erneut deutlich eingebrochen. Bitcoin ist zwischenzeitlich auf rund 86.000 US-Dollar gefallen, viele Altcoins verzeichnen noch stärkere Verluste. Die Stimmung bleibt angespannt, während sich Anleger auf mehrere potenziell marktbewegende Ereignisse einstellen.

Gleich zwei Faktoren könnten in den kommenden Tagen für erhöhte Volatilität sorgen. Eine mögliche erneute US-Regierungsschließung und der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Beide Themen sorgen bereits im Vorfeld für Zurückhaltung an den Märkten.

Droht den USA ein erneuter Government Shutdown?

Wie Daten der Prognoseplattform Polymarket zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Government Shutdown in den USA zuletzt stark gestiegen. Zeitweise lag sie laut Marktteilnehmern bei rund 75 bis 78 Prozent. Hintergrund ist der weiterhin ungelöste Streit im US-Kongress über den neuen Haushalt.

Demokraten und Republikaner blockieren sich gegenseitig bei zentralen Punkten, unter anderem bei der Finanzierung und den Befugnissen von Behörden. Die aktuelle Übergangsfinanzierung läuft Ende Januar aus. Kommt bis dahin keine Einigung zustande, würde es erneut zu einem teilweisen Stillstand der US-Regierung kommen.

THE U.S. GOVERNMENT COULD SHUTDOWN AGAIN IN 6 DAYS.



Polymarket now shows a 78% chance of a shutdown. The odds are rising because Senate Majority Leader Chuck Schumer, the top Democrat in the Senate, said Democrats will vote NO on the funding bill.



Democrats are opposing… pic.twitter.com/YwrcxDec1F — Bull Theory (@BullTheoryio) January 25, 2026

Der letzte große Shutdown zog sich über 43 Tage und belastete sowohl Konjunktur als auch Finanzmärkte spürbar. Entsprechend sensibel reagieren Investoren. Ein erneuter Stillstand könnte kurzfristig für zusätzliche Unsicherheit sorgen, Risikoassets unter Druck setzen und Kapital in defensive Anlagen treiben.

Fed-Zinsentscheid: Anleger halten sich zurück

Parallel dazu richtet sich der Blick der Märkte auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. In Phasen vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen nimmt die Risikobereitschaft traditionell ab. Auch diesmal ist dieses Muster klar zu erkennen.

Viele Investoren reduzieren Positionen, sichern Gewinne oder warten ab, bis mehr Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs herrscht. Besonders für Bitcoin und andere Kryptowährungen gilt: Unerwartete Signale der Fed können kurzfristig starke Ausschläge nach oben oder unten auslösen.

Ob die Notenbank Hinweise auf baldige Zinssenkungen liefert oder sich weiterhin vorsichtig zeigt, dürfte maßgeblich darüber entscheiden, ob sich der Kryptomarkt stabilisiert, oder ob der Verkaufsdruck zunächst anhält.

Bitcoin Hyper ($HYPER) bleibt bullish

In einem Umfeld, das von makroökonomischer Unsicherheit und politischem Risiko geprägt ist, rücken zunehmend auch langfristige Infrastruktur-Themen in den Mittelpunkt. Besonders häufig genannt wird derzeit Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ist eine neue Layer-2-Blockchain, die darauf abzielt, die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit und Funktionalität moderner Blockchains zu kombinieren. Durch den Einsatz einer Solana-basierten Virtual Machine sollen schnelle Transaktionen, Smart Contracts und vollständige DeFi-Anwendungen erstmals direkt im Bitcoin-Ökosystem möglich werden.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der $HYPER-Token wird für Transaktionsgebühren, Staking, Governance und Liquiditätspools benötigt und ist damit eng an die Nutzung der Hyper-Chain gekoppelt. Aktuell ist $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits über 31 Millionen Dollar umgesetzt wurden, weshalb vermutet wird, dass es sich um einen der erfolgreichsten Börsenstarts der letzten Jahre handeln könnte, mit entsprechend hohem Gewinnpotenzial.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

