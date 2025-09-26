DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.233 +0,6%Euro1,1709 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

28.09.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 27.09.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 2,116 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,25 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,27 USD, da Worldcoin am 27.09.2025 1,275 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 39,73 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com