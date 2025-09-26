DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.267 +0,6%Euro1,1702 ±-0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
CSU-Vize setzt auf neuen Ton bei Zuwanderung in Deutschland

28.09.25 19:03 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CSU-Parteichef Manfred Weber will die Bedeutung von Zuwanderern stärker betonen. Dies -aber auch die gleichzeitige Bekämpfung von illegaler Migration - sieht er als Aufgabe seiner Partei an. "Das sollten wir in jedem Bierzelt sagen", sagte Weber der "Süddeutschen Zeitung". Als Beispiel nannte er den Bedarf an Pflegepersonal, für den es Zuwanderung brauche.

Hinsichtlich der Migration werde der Freistaat sowie auch Deutschland vielfältiger. "Das müssen wir den Menschen ehrlich sagen, sonst laufen wir in die nächste Vertrauensfalle", warnte Weber.

Söder für mehr Abschiebungen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuvor im Gespräch mit dem "Münchner Merkur" für mehr Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien starkgemacht - und gefordert, dass sich das Stadtbild wieder verändern müsse.

Weber betonte: "Wer rechtmäßig hier ist, einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, gehört zum Stadtbild dazu". Er lobte seinen Parteichef für die Erfindung der "Döner-Partei CSU". "Die CSU ist Döner-und-Leberkäs-Partei", sagte er und forderte auch innerhalb der Partei mehr Zuwanderung, etwa durch die Integration von deutsch-türkischen Personen./dwi/DP/he