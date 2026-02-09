ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 892,08 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,20 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
60,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,47 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
55,84%
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 CHF
Analysen zu ams-OSRAM AG
|12:11
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10:21
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
