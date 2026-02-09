DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
ams-OSRAM Aktie

9,30 EUR +0,34 EUR +3,79 %
STU
8,47 CHF +0,27 CHF +3,23 %
SWX
Marktkap. 892,08 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

UBS AG

12:11 Uhr
ams-OSRAM AG
9,30 EUR 0,34 EUR 3,79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,20 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
60,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,47 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
55,84%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

12:11 ams-OSRAM Buy UBS AG
10:21 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
09:06 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

dpa-afx Lampengeschäft schrumpft ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen
EQS Group ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
EQS Group EQS-Adhoc: ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
finanzen.net SIX-Handel: Das macht der SLI nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags
finanzen.net Ausblick: ams-OSRAM gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Infineon-Aktie nach Zahlen gefragt: Analysten erhöhen Kursziele teils kräftig
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone
EQS Group ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group EQS-Adhoc: ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
EQS Group ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
Semiconductor Today ams OSRAM announces partial repurchase offer for up to €300m of outstanding convertible bonds due 2027
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
