Barclays Capital

ams-OSRAM Equal Weight

10:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT

