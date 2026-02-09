ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 892,08 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,48 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,92%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,71 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|10:06
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|29.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|28.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|10:06
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.