ams-OSRAM Aktie

9,46 EUR +0,50 EUR +5,58 %
STU
8,71 CHF +0,49 CHF +5,96 %
BRX
Marktkap. 892,08 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

Barclays Capital

ams-OSRAM Equal Weight

10:06 Uhr
ams-OSRAM AG
9,46 EUR 0,50 EUR 5,58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
8,48 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,71 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

10:06 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
09:06 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

