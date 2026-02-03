DAX 24.781 -0,1%ESt50 6.007 +0,2%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1836 +0,1%Öl 67,42 -0,6%Gold 5.083 +2,8%
ams-OSRAM Aktie

9,29 EUR +0,20 EUR +2,20 %
STU
8,55 CHF +0,62 CHF +7,88 %
BRX
Marktkap. 871,57 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Underweight

09:06 Uhr
ams-OSRAM Underweight
ams-OSRAM AG
9,29 EUR 0,20 EUR 2,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Underweight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,35 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
-32,11%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-37,40%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

09:06 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

dpa-afx Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM veräußert Teilbereich seines Sensorgeschäfts für 570 Mio. Euro an Infineon, senkt Pro-forma-Verschuldungsgrad auf 2,5 und formt den führenden Anbieter in Digital Photonics
finanzen.net Börse Zürich: SLI letztendlich im Minus
finanzen.net Börse Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Montagnachmittag zu
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SLI mittags stärker
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI freundlich
finanzen.net SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
EQS Group ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
Semiconductor Today ams OSRAM announces partial repurchase offer for up to €300m of outstanding convertible bonds due 2027
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
Semiconductor Today ams OSRAM and Nichia expand their intellectual property collaboration
Semiconductor Today ams OSRAM extends CFO Rainer Irle’s contract until 2030
