ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 871,57 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Underweight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,35 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
-32,11%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
8,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-37,40%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
