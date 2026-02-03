DAX24.795 +0,1%Est505.999 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.486 +0,7%Euro1,1830 +0,1%Öl67,49 -0,5%Gold5.079 +2,7%
Top News
UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 5,35 Franken

04.02.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
9,30 EUR 0,48 EUR 5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram (ams) mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

