Profil
Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram

03.02.26 20:31 Uhr
MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon übernimmt Teilbereiche des Sensorikgeschäfts von AMS Osram (ams-OSRAM). Dafür zahle Infineon 570 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das veräußerte Geschäft mit nicht optischen Sensoren erwirtschaftete den Angaben zufolge rund 220 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Mit der geplanten Investition stärke Infineon seine Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitere die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen, hieß es.

Die Transaktion werde sich unmittelbar mit dem Abschluss positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken, teilte Infineon weiter mit. Zukünftige Synergien ermöglichten "eine erhebliche zusätzliche Wertschöpfung". Im Zuge der Übernahme sollen 230 Mitarbeitende zu Infineon wechseln. Die Vereinbarung umfasse zudem ein mehrjähriges Lieferabkommen mit AMS Osram. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet.

AMS Osram konzentriert sich mit dem Verkauf auf optische Halbleitertechnologien und senkt seine Verschuldung eigenen Aussagen zufolge "schneller als geplant". Das Unternehmen setzte sich dazu neue Finanzziele für 2030.

Die Aktie von AMS Osram sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 15 Prozent in die Höhe. Infineon verloren hingegen 1,4 Prozent./nas/he

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

