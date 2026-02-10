DAX 25.219 +1,5%ESt50 6.079 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6680 +1,4%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.135 +1,3%Euro 1,1881 +0,0%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.062 -0,5%
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027 Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
ams-OSRAM Aktie

9,46 EUR +0,61 EUR +6,89 %
STU
8,68 CHF +0,51 CHF +6,24 %
SWX
Marktkap. 935,86 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sensorenhersteller liefere ab, was die versprochene Entschuldung und die Fokussierung auf Wachstumsbereiche betrifft, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Bedenken hinsichtlich der Automobilkonjunktur und der Situation im Verbraucherbereich./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
8,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
27,61%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,68 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
26,73%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,47 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

