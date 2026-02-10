ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 935,86 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sensorenhersteller liefere ab, was die versprochene Entschuldung und die Fokussierung auf Wachstumsbereiche betrifft, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Bedenken hinsichtlich der Automobilkonjunktur und der Situation im Verbraucherbereich./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,62 CHF
|Abst. Kursziel*:
27,61%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,68 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
26,73%
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,47 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
