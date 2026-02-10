Barclays Capital

ams-OSRAM Equal Weight

13:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sensorenhersteller liefere ab, was die versprochene Entschuldung und die Fokussierung auf Wachstumsbereiche betrifft, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Bedenken hinsichtlich der Automobilkonjunktur und der Situation im Verbraucherbereich./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

