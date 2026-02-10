ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 935,86 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,30 Franken belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem schwierigen Jahr, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten hätten sich aber verbessert./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,30 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,77 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,36%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,47 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|13:56
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
