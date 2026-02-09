Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Hold

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick des Halbleiterherstellers sei aber schwach, vor allem was die Profitabilität im laufenden ersten Quartal betreffe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

