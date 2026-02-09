DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.584 +0,3%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.238 +0,0%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1904 -0,1%Öl 68,89 -0,4%Gold 5.025 -0,7%
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM Aktien-Sparplan
9,52 EUR +0,56 EUR +6,25 %
STU
8,66 CHF +0,46 CHF +5,55 %
SWX
Marktkap. 892,08 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
Symbol AUKUF

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Hold

09:06 Uhr
ams-OSRAM Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick des Halbleiterherstellers sei aber schwach, vor allem was die Profitabilität im laufenden ersten Quartal betreffe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,30 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,66 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,16%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

12:11 ams-OSRAM Buy UBS AG
10:21 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
09:06 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
mehr Analysen

