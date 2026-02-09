ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 892,08 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick des Halbleiterherstellers sei aber schwach, vor allem was die Profitabilität im laufenden ersten Quartal betreffe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,30 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,66 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,16%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
