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Symbol HBCYF

Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Buy

08:31 Uhr
HSBC Buy
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der HSBC bei einem Kursziel von 1675 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Großbank sei eine weltweit präsente Liquiditätsmaschine, schrieb Chris Hallam am Mittwochabend. Gegenüber der europäischen, asiatischen und weltweit aktiven Konkurrenz glänze sie mit ihrer einzigartigen Strategie und stabilem Wachstum./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 21:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Buy

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.675,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,11 £		 Abst. Kursziel*:
13.726,98%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
250,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:31 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
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