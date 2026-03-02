DAX 23.963 -2,7%ESt50 5.830 -2,6%MSCI World 4.501 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,93 +3,7%Gold 5.291 -0,6%
HSBC Aktie

14,64 EUR -0,62 EUR -4,06 %
STU
12,78 GBP -0,54 GBP -4,02 %
LSE
Marktkap. 274,43 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,77%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

09:36 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
14,64 EUR -0,62 EUR -4,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Fundamental favorisiert Abouhossein allerdings die anderen drei gegenüber HSBC./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu HSBC Holdings plc

09:36 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Neutral UBS AG
25.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

