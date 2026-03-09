HSBC Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Vom Krieg im Nahen Osten seien unter den europäischen Banken HSBC und Standard Chartered am stärksten betroffen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagabend. Die beiden Geldhäuser erzielten dort 4 respektive 12 Prozent ihrer Vorsteuergewinne. Es gehe weniger um Kreditausfälle als um Risiken für die Ergebnisse der Banken./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
