NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Vom Krieg im Nahen Osten seien unter den europäischen Banken HSBC und Standard Chartered am stärksten betroffen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagabend. Die beiden Geldhäuser erzielten dort 4 respektive 12 Prozent ihrer Vorsteuergewinne. Es gehe weniger um Kreditausfälle als um Risiken für die Ergebnisse der Banken./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

