CEWE: Starke Positionierung

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die Ziele erreicht und auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 4 Prozent gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Umsatzwachstum im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei Vorquartalen ausgefallen. Dies könne laut GSC aber auf Vorzieheffekte im Fotofinishing in das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal zurückzuführen sein. Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.