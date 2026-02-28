DAX24.608 -2,7%Est505.983 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +0,7%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.894 ±0,0%Euro1,1697 -0,7%Öl79,09 +9,1%Gold5.386 +2,0%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street vor Verlusten -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
TUI-Aktie bricht ein: Reisen in den Nahen Osten wegen Luftangriff auf Iran abgesagt TUI-Aktie bricht ein: Reisen in den Nahen Osten wegen Luftangriff auf Iran abgesagt
Krieg in Nahost: DAX weit abgeschlagen - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX weit abgeschlagen - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
CEWE: Starke Positionierung

02.03.26 14:51 Uhr

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
98,30 EUR -1,30 EUR -1,31%
Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die Ziele erreicht und auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 4 Prozent gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei das Umsatzwachstum im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei Vorquartalen ausgefallen. Dies könne laut GSC aber auf Vorzieheffekte im Fotofinishing in das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal zurückzuführen sein. Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
14:54CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
25.02.2026CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
24.02.2026CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
04.12.2025CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
13.11.2025CEWE StiftungCo BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

