Marktkap. 679,93 Mio. EUR

KGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
NEU
WKN 540390

NEU
ISIN DE0005403901

NEU
Symbol CEWCF

GSC Research GmbH

CEWE StiftungCo Kaufen

11:54 Uhr
CEWE StiftungCo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
95,20 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 4 Prozent gesteigert, bei den Ergebniskennziffern aufgrund von Einmaleffekten, Kostensteigerungen und der schwachen Entwicklung im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck jedoch einen Rückgang verbucht. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage stelle sich der Ausblick im kommerziellen Online-Druck konjunktur- und branchenbedingt derzeit weiterhin sehr verhalten dar. Hier investiere CEWE aktuell in die Erschließung europäischer Auslandsmärkte und in den Ausbau des hochmodernen Produktionsstandorts in Dresden, um die Profitabilität des Geschäftsfelds durch Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen zu erhöhen. Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing sei das EBIT wegen des gestiegenen Personal-, Marketing- und EDV-Lizenzaufwand sowie durch Eimalaufwendungen deutlich zurückgegangen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor bleibe laut GSC die Innovationsstärke des Unternehmens. Nachdem zudem mit Übergabe des CFO-Staffelstabs von Dr. Olaf Holzkämper an Sirka Hintze zum 15. August die Neuaufstellung des Vorstands abgeschlossen sei, gehe der Analyst davon aus, dass CEWE den Erfolgskurs künftig wie gewohnt fortsetzen werde. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 143,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2025, 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 03.09.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102428
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Kaufen

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
95,20 €		 Abst. Kursziel*:
50,21%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
95,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,21%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

11:54 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
14.08.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
14.08.25 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
17.06.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
27.05.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

