thyssenkrupp Aktie

11,08 EUR +0,39 EUR +3,65 %
STU
Marktkap. 6,79 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp AG
11,08 EUR 0,39 EUR 3,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11,10 auf 10,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine überarbeiteten Schätzungen für den Konzern beinhalteten nun die jüngsten Quartalszahlen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstagabend. Wie andere Stahlaktien hätten auch Thyssenkrupp deutlich verloren, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz über nötige Veränderungen im EU-Emissionshandelssystem gesprochen habe. Ein ungünstigeres Wettbewerbsumfeld könnte das Kurspotenzial von Thyssenkrupp beeinträchtigen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,66 €		 Abst. Kursziel*:
-5,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,80%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.02.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

