thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,79 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11,10 auf 10,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine überarbeiteten Schätzungen für den Konzern beinhalteten nun die jüngsten Quartalszahlen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstagabend. Wie andere Stahlaktien hätten auch Thyssenkrupp deutlich verloren, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz über nötige Veränderungen im EU-Emissionshandelssystem gesprochen habe. Ein ungünstigeres Wettbewerbsumfeld könnte das Kurspotenzial von Thyssenkrupp beeinträchtigen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,66 €
|Abst. Kursziel*:
-5,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,80%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
