Gerresheimer Aktie

26,98 EUR -0,18 EUR -0,66 %
STU
Marktkap. 863,5 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
26,98 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,02 €		 Abst. Kursziel*:
11,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,19%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

12:46 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
23.12.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

