S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrativer Globe Life-Einstieg?

Wer vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Globe Life-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug an diesem Tag 111,52 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,670 Globe Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.684,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,85 Prozent erhöht.

Der Globe Life-Wert an der Börse wurde auf 11,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net