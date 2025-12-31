DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.372 -0,2%Bitcoin75.260 ±-0,0%Euro1,1723 -0,2%Öl61,67 -0,3%Gold4.335 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrativer Globe Life-Einstieg?

S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen

31.12.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Globe Life Inc
120,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Globe Life-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug an diesem Tag 111,52 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,670 Globe Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.684,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,85 Prozent erhöht.

Der Globe Life-Wert an der Börse wurde auf 11,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Globe Life und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Globe Life

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Globe Life

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Globe Life Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung