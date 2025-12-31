S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Globe Life-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug an diesem Tag 111,52 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,670 Globe Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.684,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,85 Prozent erhöht.
Der Globe Life-Wert an der Börse wurde auf 11,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Globe Life und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Globe Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Globe Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent