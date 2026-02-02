Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,14 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Georgina Fraser am Dienstag. Der Ausblick der Niederländer auf 2026 klinge vernünftig, hänge aber von einer Erholung im zweiten Halbjahr ab./ag/ajx
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
