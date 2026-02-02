DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
55,92 EUR -3,50 EUR -5,89 %
STU
55,76 EUR -3,64 EUR -6,13 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Goldman Sachs Group Inc.

Akzo Nobel Buy

09:06 Uhr
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
55,92 EUR -3,50 EUR -5,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Georgina Fraser am Dienstag. Der Ausblick der Niederländer auf 2026 klinge vernünftig, hänge aber von einer Erholung im zweiten Halbjahr ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:07 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:06 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:31 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
15.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
finanzen.net Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen