Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,09 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
59,34 €
|Abst. Kursziel*:
-0,57%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
59,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,71%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|09:41
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|09:41
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research