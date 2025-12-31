DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,0%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
59,42 EUR -0,14 EUR -0,24 %
STU
59,18 EUR +0,04 EUR +0,07 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,09 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

09:41 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
59,42 EUR -0,14 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
59,34 €		 Abst. Kursziel*:
-0,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
59,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,71%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:41 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
09.01.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.01.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.06.25
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen