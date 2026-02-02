DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Akzo Nobel Aktie

Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht. Der Experte rechnet mit leichtem Druck auf den Aktien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
59,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

