DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.381,00 EUR -47,00 EUR -1,37 %
STU
3.131,00 CHF -53,00 CHF -1,66 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Buy

13:51 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.381,00 EUR -47,00 EUR -1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3990 Franken belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3.990,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.141,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
27,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.131,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.790,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

13:51 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Lohnende Givaudan-Anlage? SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Start
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI verliert am Montagmittag
finanzen.net SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI zum Start schwächer
Givaudan SA 2024 Full year results
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen