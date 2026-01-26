DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
Givaudan Aktie

3.442,00 EUR +6,00 EUR +0,17 %
STU
3.435,00 EUR -9,00 EUR -0,26 %
GVIE
Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Givaudan Buy
08:11 Uhr

08:11 Uhr
Givaudan AG
3.442,00 EUR 6,00 EUR 0,17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3990 auf 3800 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 29. Januar habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas gesenkt, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sollte aber weiter stärker als seine Endmärkte wachsen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3.800,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.162,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
20,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.730,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:11 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Lohnende Givaudan-Investition? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net SIX-Handel SMI pendelt um Schlusskurs vonFreitag
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net SIX-Handel: SLI mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Zürich: SMI am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net Börse Zürich: SMI präsentiert sich schwächer
