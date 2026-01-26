Givaudan Aktie
Marktkap. 31,56 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3990 auf 3800 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 29. Januar habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas gesenkt, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sollte aber weiter stärker als seine Endmärkte wachsen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3.800,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.162,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.730,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
