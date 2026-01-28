Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

