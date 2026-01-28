DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Givaudan Aktie

3.199,00 EUR -200,00 EUR -5,88 %
STU
2.945,00 CHF -193,00 CHF -6,15 %
SWX
Marktkap. 31,5 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

10:46 Uhr
Givaudan Buy
Givaudan AG
3.199,00 EUR -200,00 EUR -5,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.800,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.958,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.945,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.730,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:46 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Erwartungen verfehlt Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen
