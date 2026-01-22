DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
Givaudan Aktie

Givaudan Aktien-Sparplan
3.450,00 EUR +47,00 EUR +1,38 %
STU
3.180,00 CHF +23,00 CHF +0,73 %
SWX
Marktkap. 31,58 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

11:41 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.450,00 EUR 47,00 EUR 1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Die Aktie hat weiterhin den Status "Negative Catalyst Watch", was Analystin Celine Pannuti unter anderem mit der Schwäche des Aromen- und Duftstoffherstellers in Asien und Lateinamerika begründet hatte. In einer am Montag vorliegenden Studie nun schrieb sie, dass jedweder vorsichtigere Ton des Managements den Aktienkurs belasten könne, auch wenn das Papier im vergangenen Jahr bereits abgewertet habe. Anleger könnten Signale für eine Bodenbildung beim Wachstum abwarten wollen, bevor sie sich wieder positiver positionierten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.141,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
27,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.180,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.757,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

11:41 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Lohnende Givaudan-Investition? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net SIX-Handel: SLI mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Zürich: SMI am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net Börse Zürich: SMI präsentiert sich schwächer
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Gewinne
finanzen.net Schwacher Handel: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
