JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Die Aktie hat weiterhin den Status "Negative Catalyst Watch", was Analystin Celine Pannuti unter anderem mit der Schwäche des Aromen- und Duftstoffherstellers in Asien und Lateinamerika begründet hatte. In einer am Montag vorliegenden Studie nun schrieb sie, dass jedweder vorsichtigere Ton des Managements den Aktienkurs belasten könne, auch wenn das Papier im vergangenen Jahr bereits abgewertet habe. Anleger könnten Signale für eine Bodenbildung beim Wachstum abwarten wollen, bevor sie sich wieder positiver positionierten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

