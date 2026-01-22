Givaudan Aktie
Marktkap. 31,58 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Die Aktie hat weiterhin den Status "Negative Catalyst Watch", was Analystin Celine Pannuti unter anderem mit der Schwäche des Aromen- und Duftstoffherstellers in Asien und Lateinamerika begründet hatte. In einer am Montag vorliegenden Studie nun schrieb sie, dass jedweder vorsichtigere Ton des Managements den Aktienkurs belasten könne, auch wenn das Papier im vergangenen Jahr bereits abgewertet habe. Anleger könnten Signale für eine Bodenbildung beim Wachstum abwarten wollen, bevor sie sich wieder positiver positionierten./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.141,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
27,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.180,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.757,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|11:41
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|11:41
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.