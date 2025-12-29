DigitalBridge-Aktie +33%: SoftBank forciert mit wohl geplanter Übernahme KI-Strategie
Das japanische Technologie-Konglomerat SoftBank Group Corp. steht offenbar kurz vor einem bedeutenden strategischen Zukauf.
Werte in diesem Artikel
• SoftBank plant wohl Zukauf von DigitalBridge
• DigitalBridge stützt KI-Strategie
• DigitalBridge-Aktie mit Kursfeuerwerk
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich der SoftBank-Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme der DigitalBridge Group. Eine offizielle Bekanntgabe des Deals für das in New York börsennotierte Unternehmen könnte nach Einschätzung der Quellen bereits am heutigen Montag erfolgen. DigitalBridge wird an der Börse mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet.
KI-Boom: SoftBanks Fokus auf die Infrastruktur der Zukunft
Die geplante Akquisition unterstreicht die Ambitionen von SoftBank-Gründer Masayoshi Son, sein Imperium massiv auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten. DigitalBridge hat sich als Private-Equity-Gesellschaft auf digitale Infrastruktur spezialisiert - insbesondere auf Rechenzentren. Diese Anlagen gelten derzeit als Schlüsselressource, da der weltweite KI-Boom den Bedarf an Rechenleistung und Speicherkapazitäten in ungeahnte Höhen treibt.
Verhandlungen von SoftBank und DigitalBridge im Endspurt
Obwohl die Gespräche bereits weit gediehen sind, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Bisher wurden keine finanziellen Details zur potenziellen Transaktion veröffentlicht. Zudem weisen die Informanten darauf hin, dass eine endgültige Einigung noch aussteht; sowohl der Zeitplan als auch die spezifischen Bedingungen könnten sich kurzfristig noch ändern. Dennoch verdeutlicht das Interesse, dass SoftBank bereit ist, massiv in die physische Basis der digitalen Transformation zu investieren, um direkt vom Wertzuwachs geschäftskritischer Infrastruktur zu profitieren.
So reagieren die Aktien
Die Softbank-Aktie legte am Montag in Tokio letztlich um 0,79 Prozent auf 4.485 Yen zu, während die Papiere von DigitalBridge an der NYSE vorbörslich 32,47 Prozent auf 18,44 US-Dollar gewinnen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: DigitalBridge und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf DigitalBridge
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DigitalBridge
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DigitalBridge News
Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images