DAX - Die nächste Steilvorlage

Heute im Fokus

Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen. VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick. Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil. Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn. Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt. Safran hebt Ziele an.